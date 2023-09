Rolle rückwärts: Draxler nun doch vor PSG-Abschied

Julian Draxler steht nun doch vor einem Wechsel in die Wüste. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der 58-fache deutsche Nationalspieler entschieden, das Angebot vom Al Ahli SC nun doch anzunehmen. Dieselbe Quelle hatte noch am Samstag berichtet, dass der Deal geplatzt sei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Draxler erwartet in Katar ein Vertrag bis 2025. Am Wochenende stehe bereits der Medizincheck an. Als Ablöse sollen mehr als 20 Millionen Euro an Paris St. Germain fließen. Die Franzosen hatten Draxler im Januar 2017 für 36 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg gekauft.

Lese-Tipp

PSG: Langer Asensio-Ausfall droht

Fader Beigeschmack: PSG befindet sich de facto im Besitz des katarischen Staates und erhält nun aus diesem Land eine Summe über Marktwert für den aussortierten Draxler, der nur noch einen Vertrag bis 2024 besitzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Leihe aussortiert

In Paris spielte der 29-jährige Mittelfeldspieler längst keine Rolle mehr. Die vergangene Saison verbrachte Draxler ohne viel Einsatzzeit als Leihspieler bei Benfica Lissabon. Nach seiner Rückkehr durfte der begnadete Techniker nur noch mit den anderen Aussortieren trainieren.