Arsenal holt Gabriel an Bord

Der FC Arsenal hat Gabriel Magalhães (22) vom OSC Lille unter Vertrag genommen. Über die genaue Vertragslänge machen die Gunners keine Angaben, Gabriel erhalte der offiziellen Mitteilung zufolge ein „langfristiges Arbeitspapier“. Die Ablöse für den Brasilianer beträgt dem Vernehmen nach 30 Millionen Euro.

„Wir freuen uns, Gabriel unterzeichnet zu haben. Er ist ein Spieler, den wir eine Weile studiert haben und er war bei vielen Vereinen gefragt. Daher sind wir stolz darauf, diesen Transfer mit Lille und dem Spieler vereinbart und abgeschlossen zu haben. Gabriel ist ein Spieler von hoher Qualität und Mikel (Arteta, Anm. d. Red.) und sein Staff freuen sich darauf, ihn in den Verein zu integrieren“, kommentiert Arsenals Technischer Direktor Edu den Transfer.

Der Innenverteidiger spielte in Frankreich eine starke Saison und etablierte sich als Abwehrchef bei den Doggen. Dementsprechend groß war das Interesse am talentierten Rechtsfuß: Unter anderem zeigten Manchester United, Paris St. Germain und die SSC Neapel Interesse an einer Verpflichtung des 22-Jährigen.