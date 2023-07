Neuer Innenverteidiger: Gladbach leiht Wöber aus

Borussia Mönchengladbach legt im Abwehrzentrum personell nach. Vom Premier League-Absteiger Leeds United wechselt Maximilian Wöber an den Niederrhein. Der 25-jährige Österreicher kommt für eine Saison auf Leihbasis. Zu einer möglichen Kaufoption machen die beteiligten Klubs keine Angaben.

Gut möglich, dass Wöber in Mönchengladbach in die Fußstapfen von Nico Elvedi treten wird. Dass der 26-Jährige die Borussen nach acht Jahren verlassen wird, gilt als gesichert.

„Die Erfahrung, die Max bei seinen bisherigen Vereinen, aber auch in der österreichischen Nationalmannschaft auf höchstem Niveau gesammelt hat, wird unserer jungen Mannschaft guttun. Er ist ein Spieler, der sich nicht scheut, Verantwortung zu übernehmen. Als Linksfuß ist er zudem auch in taktischer Hinsicht ein echter Zugewinn und kann sowohl in der Innenverteidigung, aber auch auf der linken Seite eingesetzt werden“, so Geschäftsführer Sport Roland Virkus.

Wöber war früh in seiner Karriere zu Ajax Amsterdam gewechselt und zog 2019 zum FC Sevilla weiter. In Andalusien konnte sich der 16-fache Nationalspieler nicht durchsetzen, weshalb er in seine Heimat zu RB Salzburg zurückkehrte. Von dort ging es im vergangenen Januar weiter zu Leeds, wo er den Abstieg des Klubs aber nicht verhindern konnte.