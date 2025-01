Verhandlungen laufen: Leipzig will Milan-Stürmer

Der Kader von RB Leipzig dürfte sich diesen Winter auf einigen Positionen verändern. Mehr als ein halbes Dutzend neue Spieler könnten den Bundesligavierten diesen Januar verstärken. Grund dafür sind unter anderem auch einige geplante Abgänge von teuren Ersatzspielern wie Eljif Elmas (25) oder André Silva (29). Leipzig hat nun einen Spieler an der Angel, der die beiden genannten Offensivspieler im besten Fall ersetzen könnte.

Denn laut ‚Relevo‘ treiben die Sachsen die Verpflichtung von Noah Okafor vom AC Mailand voran. Die Verhandlungen sind demnach im Gange und verlaufen bislang gut. Ob es sich bei dem Wechsel um eine Leihe oder direkten Transfer handelt, ist unklar. Gut möglich, dass RB aufgrund von Okafors Entwicklung in den zurückliegenden Monaten zunächst per Leihe mitsamt Kaufoption ein eigenes Bild machen will, ehe der Bundesligist tief in die Tasche greift.

Der Schweizer Nationalspieler war im Sommer 2023 für 15,5 Millionen Euro von RB Salzburg nach Mailand gewechselt. Bei Milan wollte der 24-Jährige den großen Karriereschritt machen. In seinen eineinhalb Jahren bei den Rossoneri kam Okafor aber nie wirklich über die Rolle des Einwechselspielers hinaus. In der laufenden Saison stehen überschaubare 550 Einsatzminuten zu Buche. Am stärksten ist der Rechtsfuß auf dem linken Flügel oder als Teil einer Doppelspitze. Auf dem Papier bringt Okafor die Voraussetzungen für Leipzigs Bedürfnisse in der Offensive mit.