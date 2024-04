Messi trifft beim Comeback

Lionel Messi hat ein gelungenes Comeback für Inter Miami gefeiert. In der Nacht auf Sonntag kam der Weltfußballer gegen die Colorado Rapids (2:2) zum Seitenwechsel ins Spiel und traf nach nur zwölf Minuten zum zwischenzeitlichen 1:1.

Messi hatte zuletzt über einen Monat lang mit muskulären Problemen gefehlt und so auch die Länderspiele mit der argentinischen Nationalmannschaft verpasst. Nun ist der 36-jährige Superstar aber wieder am Ball und will mit Inter Miami um Titel spielen.