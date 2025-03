Barça-Rückkehr: Klares Flick-Urteil über Neymar

Trotz anfänglicher Zweifel weiß Neymar bei seiner Rückkehr zum FC Santos zu überzeugen. Der 33-jährige Ballvirtuose verbuchte bereits drei Tore und drei Assists in sieben Partien für seinen Jugendklub. Da wundert es kaum, dass der Brasilianer auch mit einer Rückkehr nach Europa – speziell zum FC Barcelona – in Verbindung gebracht wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Sport‘ ist die Fährte zu Barça aber nicht so heiß, wie zuletzt angenommen. Hansi Flick fehle derzeit die Fantasie, wie er den Superstar in sein Spielsystem einbinden könne, heißt es in der katalanischen Tageszeitung. Das Alter und die körperliche Verfassung des 128-fachen Nationalspielers würden nicht in den progressiven und intensiven Spielstil des deutschen Cheftrainers passen.

Da hilft es offenbar auch nicht, dass Flick und Neymar in Person von Pini Zahavi denselben Agenten an ihrer Seite haben. Der Star-Berater brachte Neymar einst zu den Katalanen und würde dies gerne erneut tun. Obwohl der Flügelstürmer ablösefrei und zu einem reduzierten Gehalt verfügbar wäre, stehen die Chancen auf einen solchen Deal aktuell aber extrem ungünstig.