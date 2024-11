Topklub will Hertha-Juwel Maza

In einer erneut sehr durchwachsenen Saison von Hertha BSC ist Ibrahim Maza einer der wenigen Lichtblicke. Der gebürtige Berliner, der seit 2016 im Westend ausgebildet wird, stand bislang bei jedem Spiel in der Startaufstellung und war an sechs Treffern direkt beteiligt.

Im kommenden Jahr könnte der Teenager, der in eineinhalb Wochen seinen 19. Geburtstag feiert, der zweiten Liga entwachsen sein. Wie die spanische ‚as‘ berichtet, hat Atlético Madrid ein „Auge auf ihn geworfen“. Mehr noch: Das Offensiv-Juwel soll „einer dieser Spieler sein, die in der nächsten Saison zu den vorrangigen Zielen gehören“. Als weitere Interessenten nennt die spanische Sportzeitung die beiden Premier League-Klubs Leicester City und FC Brentford sowie Olympique Marseille.

Kommender Superstar?

In den Transferplänen der Colchoneros für das kommende Jahr soll Maza eine zentrale Rolle spielen. Demnach sieht man den algerischen Nationalspieler noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung und in Spaniens Hauptstadt besteht die Sorge, dass er zu einem späteren Zeitpunkt auch für Atlético eine Nummer zu groß sein könnte.

Maza verlängerte vor eineinhalb Jahren seinen Vertrag in Berlin bis 2027, die Hertha hält demnach die Zügel in der Hand. Sollten Klubs wie Atleti und Co. aber ernst machen, kann der Hauptstadtklub höchstens bei der Höhe der Ablöse mitreden, den Abschied aber wohl kaum verhindern.