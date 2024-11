Highlight für Bayern-Flop Zaragoza

Bryan Zaragoza hat die spanische Nationalmannschaft am Montagabend zum Sieg gegen die Schweiz geschossen. Per Elfmeter erzielte der Flügelspieler des FC Bayern den 3:2-Siegtreffer und somit sein erstes Länderspieltor. Sportlich war die Nations League-Partie bedeutungslos, da Spanien bereits sicher als Tabellenerster fürs Viertelfinale qualifiziert war.

Hinter Zaragoza liegt ein schwieriges Halbjahr beim FC Bayern. Im Januar hatten die Münchner den mittlerweile 23-Jährigen für 17 Millionen Euro vom FC Granada geholt, hatten dann aber keine sportliche Verwendung für ihn. Seit Sommer ist Zaragoza an CA Osasuna verliehen. Dort war er in 13 La Liga-Spielen schon an sechs Toren beteiligt und schaffte den Sprung zurück ins Nationalteam. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2029.