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Premier League

Kehl-Verhandlungen gescheitert

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
Sebastian Kehl wird interviewt @Maxppp

Die Karriere von Sebastian Kehl wird nicht bei Tottenham Hotspur fortgesetzt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sind die Verhandlungen zwischen den beiden Parteien ohne Erfolg beendet worden. Seit Wochen fanden Gespräche statt, am Ende wurde aber keine Einigung über die strategische Ausrichtung des Klubs erzielt.

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Das bedeutet aber nicht, dass der ehemalige BVB-Funktionär nicht doch noch zur neuen Saison die Arbeit bei einem Verein aufnimmt. Nach Informationen der Boulevardzeitung befindet sich Kehl im Austausch mit weiteren internationalen Spitzenvereinen. Namentlich genannt werden diese im Bericht aber nicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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