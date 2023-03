Rostock feuert Glöckner

Hansa Rostock zieht im sich zuspitzenden Abstiegskampf die Reißleine. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge hat der Zweitligist Cheftrainer Patrick Glöckner beurlaubt. Die Entscheidung sei am heutigen Montagmorgen gefallen. Der 46-Jährige hatte erst Anfang November übernommen, aus zehn Spielen steht ein Punkteschnitt von 0,80 zu Buche.

Am Sonntag setzte es für Rostock eine deftige 2:5-Heimklatsche gegen Fortuna Düsseldorf. In der Tabelle ist der Ostseeklub auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Nach der Länderspielpause ist Rostock beim Keller-Konkurrenten 1. FC Magdeburg (2. April, 13:30 Uhr) zu Gast.

Update (10:41 Uhr): Hansa Rostock hat die Glöckner-Entlassung offiziell bestätigt. Sportvorstand Martin Pieckenhagen sagt: „Nach nur einem Sieg in den vergangenen acht Spielen der Rückrunde und angesichts der aktuellen Tabellensituation braucht es nun schnellstmöglich eine Kurskorrektur, um den Klassenerhalt nicht weiter in Gefahr zu bringen. Daher sind wir einstimmig zu dem Entschluss gekommen, dass eine Veränderung notwendig ist und haben Patrick Glöckner freigestellt. Wir müssen dringend wieder in die Erfolgsspur zurückfinden und werden dieser Aufgabe alles unterordnen. Dazu gehört selbstverständlich auch eine ehrliche Analyse der vergangenen Wochen und Monate - aller handelnden Personen.“