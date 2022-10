Bericht: Auch Frankfurt an Griechen-Talent dran

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart Kostas Koulierakis von PAOK Thessaloniki beobachten, nun gesellt sich ein weiterer Bundesligist in den Kreis der Interessenten. Am heutigen Sonntag trifft PAOK auf AEK Athen (18:30 Uhr), dabei sind dem Portal ‚Sportime.gr‘ zufolge Beobachter von Eintracht Frankfurt, Lazio Rom, dem AC Florenz und dem OSC Lille vor Ort.

Auch Levi Garcia, seines Zeichens Spieler von PAOKs heutigem Gegner, lockt die Scouts zahlreicher europäischer Topklubs nach Griechenland. Hinter dem 24-Jährigen ist dem Bericht zufolge „halb Europa“ her. Garcia kommt meist als rechter Flügelspieler zum Einsatz und erzielte in der laufenden Saison bereits fünf Tore. Der pfeilschnelle Angreifer steht in der griechischen Hauptstadt noch bis 2025 unter Vertrag. Auf ihn wird bei der Partie mehr als nur ein Auge geworfen werden.