Keine Chance auf Gehaltserhöhung: Mount im Sommer weg?

Nimmt Mason Mount beim FC Chelsea im Sommer den Hut? Der englischen ‚Sun‘ zufolge ist dies ein realistisches Szenario, denn der 23-Jährige zählt zu den wichtigen Akteuren bei den Blues, siedelt sich in der Gehaltshierarchie aber sehr weit unten an.

Chancen auf eine Verbesserung seines Einkommens bestehen momentan nicht. Der Grund: Die Sanktionen gegen Klubbesitzer Roman Abramovich, aufgrund derer die Londoner momentan weder Transfers noch Vertragsveränderungen vorantreiben dürfen. Ein Klub-Verkauf soll zwar erfolgen, noch ist aber keine Lösung gefunden.

Interesse an Mount bekunden laut der ‚Sun‘ der FC Liverpool und Manchester City. Unsere französische Partnerredaktion Foot Mercato erfuhr außerdem davon, dass der FC Barcelona die Fühler ausstreckt. Bis 2024 ist Mount vertraglich noch an Chelsea gebunden. Vorerst herrscht Stillstand, während Mount mit 27 direkten Torbeteiligungen eine hervorragende Saison hinlegt und darauf hofft, zeitnah angemessen entlohnt zu werden – am liebsten als Spieler des FC Chelsea.