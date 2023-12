BVB verlängert mit Coach Zimmermann

Die U23 von Borussia Dortmund bleibt weiterhin in den Händen von Coach Jan Zimmermann. Wie der BVB vermeldet, wurde der Vertrag des Nachwuchstrainers vorzeitig bis 2026 verlängert. Der 44-Jährige steht erst seit Februar dieses Jahres bei den jungen Schwarz-Gelben an der Seitenlinie. In der dritten Liga belegt das Zimmermann-Team den neunten Tabellenplatz.

Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der U23, sagt zu der Verlängerung: „Ich bin sehr froh, dass wir mit Jan verlängert haben. Er hat die Mannschaft Anfang des Jahres in einer schwierigen Phase übernommen und den Klassenerhalt noch vor dem Saisonende gesichert. In dieser Spielzeit hat das Team enormen personellen Schwierigkeiten getrotzt, sehr intensiven Fußball gezeigt und fleißig Punkte gesammelt, ohne die Entwicklung junger Spieler zu vernachlässigen.“