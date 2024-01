Ausweg England: Macht Choupo-Moting im Winter den Abflug?

Für Eric Maxim Choupo-Moting hätte die Hinrunde durchaus besser laufen können. Der 34-jährige Stürmer ist in der Hierarchie beim FC Bayern durchgereicht worden. Schlappe 520 Einsatzminuten (drei Tore) stehen für den gebürtigen Hamburger zu Buche. Hinter 100-Millionen-Neuzugang Harry Kane (30), Klub-Ikone Thomas Müller (34), Youngster Mathys Tel (18) und Wunderkind Jamal Musiala (20) spielt Choupo-Moting nur die fünfte Geige bei Trainer Thomas Tuchel.

Deshalb könnte sich für Choupo-Moting ein Wechsel anbieten. Bis zum Sommer ist der kamerunische Nationalspieler noch an den Rekordmeister gebunden, dementsprechend wäre es auch für die Bayern die letzte Möglichkeit, zumindest eine kleine Ablöse einzustreichen. Für den Afrika-Cup wurde Choupo-Moting nicht nominiert. Das macht ihn für potenzielle neue Arbeitgeber interessanter.

Tür nach England offen?

Ein solcher ist Manchester United. ‚The Athletic‘ bringt den 1,91 Meter großen Offensivspieler mit den Red Devils in Verbindung. Der millionenschwere Einstieg von INEOS ist noch nicht durch die Premier League ratifiziert. Große Investitionen in den Kader sind im Januar deshalb vorerst nicht zu erwarten.

Ähnlich wie damals bei Odion Ighalo (34/jetzt Al-Wehda) 2020 oder Wout Weghorst (31/jetzt TSG Hoffenheim) im vergangenen Jahr könnte United eine kurzfristige Verstärkung anpeilen. Eine ebensolche wäre Choupo-Moting, so das Sportnews-Portal. Daher schauen sich die Verantwortlichen des englischen Traditionsklubs nach Leihspielern um.

Ein Punkt, an dem es knifflig werden könnte, da Choupo-Moting nur noch bis Saisonende in München unter Vertrag steht. Sollten allerdings alle Beteiligten Interesse an einem Wechsel signalisieren, würde man mit Sicherheit auch dafür eine Lösung finden.