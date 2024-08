Atalanta angelt sich Brescianini

Wie Atalanta Bergamo offiziell bekanntgibt, wechselt Mittelfeldspieler Marco Brescianini per Leihe von Frosinone Calcio für ein Jahr zu den Bergamasken. Als Gebühr werden zwei Millionen Euro fällog. Zudem sichert sich Atalanta eine Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro für den 24-Jährigen, die sich unter bestimmten Bedingungen in eine Kaufverpflichtung umwandeln kann.

