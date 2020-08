Liverpool will Thiago-Preis drücken

Beim FC Bayern hat man sich längst damit abgefunden, dass Thiago nach sieben Jahren an den Säbener Straße weiterziehen und eine neue Herausforderung suchen möchte. In puncto Ablöse gibt sich der Champions League-Halbfinalist aber unnachgiebig.

Wie der englische ‚Guardian‘ berichtet, hat der FC Liverpool eine neue Verhandlungsrunde eingeläutet. Demnach wollen die Reds weniger als die bislang aufgerufenen 30 Millionen Euro zahlen. Hintergrund ist, dass der Aufsichtsrat des englischen Meisters in diesem Jahr weit weniger Millionen für Transfer freigegeben hat als in den Jahren zuvor.

Mit dem neuerlichen Vorstoß entfernen sich die Scousers allerdings noch mehr von den Vorstellungen der Bayern. Diese wollen eine Summe deutlich über 30 Millionen Euro sehen, die nicht allzu weit von den 40 Millionen entfernt liegt.

Thiago 2021 ablösefrei?

Sollten die Verhandlungen scheitern, hätte der LFC auch schon einen Plan B parat. Da es kein ernstzunehmendes Interesse von anderen Klubs gibt, würden die Reds auch ein Jahr warten, um Thiago dann nach seinem Vertrag in München ablösefrei an Bord holen zu können. Bereits im Januar könnte der 29-Jährige dann seinen Vorvertrag an der Anfield Road unterschreiben.

