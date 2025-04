KSC gelingt wichtige Verlängerung

Der Karlsruher SC bindet sein wohl größtes Talent langfristig an den Verein. Laut ‚Sky‘ besteht mit Rafael Pinto Pedrosa (17) eine Einigung über die vorzeitige Verlängerung des 2026 auslaufenden Vertrags. In der nächsten Woche werde der Kontrakt unterschrieben.

Der junge Rechtsverteidiger soll beim KSC in die Fußstapfen von Sebastian Jung (34) treten. In dieser Saison kommt Pinto Pedrosa auf zwölf Profieinsätze, steht zudem heute gegen Greuther Fürth in der Startelf. Viermal lief er für die deutsche U18-Nationalmannschaft auf.