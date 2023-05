Drei Klubs dran: Ikoba in Deutschland gefragt

Vor zwei Tagen war aus Ungarn zu vernehmen, dass der VfB Stuttgart Interesse an Stürmer Eduvie Ikoba zeigt. Die Schwaben sind nach FT-Informationen aber nicht die einzigen Vertreter aus Deutschland, die Gefallen am 25-jährigen US-Torjäger in Diensten des ungarischen Erstligisten Zalaegerszeg gefunden haben. Auch der VfL Bochum und der Hamburger SV haben Ikoba auf dem Zettel.

Fortgeschritten sind die Bemühungen der deutschen Vereine bislang allerdings noch nicht. Das hat in erster Linie damit zu tun, dass alle drei noch keine Gewissheit über die Liga-Zugehörigkeit in der kommenden Saison haben. Stuttgart und Bochum wollen sich in der Bundesliga halten, der Zweitliga-Dritte HSV nach fünf Jahren in selbige zurückkehren.

Ob erste oder zweite Liga: Ikoba hat in der aktuellen Spielzeit zumindest angedeutet, dass er seinem künftigen Arbeitgeber weiterhelfen kann. Wettbewerbsübergreifend 13 Tore in 32 Saisonspielen wanderten in dieser Spielzeit auf das Konto des 1,93-Meter-Tanks. Der Sprung aus Ungarn nach Deutschland ist allerdings ein großer.