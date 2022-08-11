Gaziantep holt zwei Bundesliga-Talente

Der Gaziantep FK bedient sich gleich doppelt in der Bundesliga. Berkan Küpelikilinc (19) von Eintracht Frankfurt unterschreibt bis 2026 und Abdulkerim Cakar (21) von der TSG Hoffenheim bis 2025 beim Süper Lig-Vertreter.

🤝 Takımımızın yeni transferleri Berkan ve Abdulkerim, Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal ile yönetim kurulu üyemiz Ayşen Ahi'nin de katılımıyla düzenlenen törenle resmi sözleşmelere imza attılar. pic.twitter.com/Uhdo9ntzB1