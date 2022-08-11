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Gaziantep holt zwei Bundesliga-Talente

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Der Gaziantep FK bedient sich gleich doppelt in der Bundesliga. Berkan Küpelikilinc (19) von Eintracht Frankfurt unterschreibt bis 2026 und Abdulkerim Cakar (21) von der TSG Hoffenheim bis 2025 beim Süper Lig-Vertreter.

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