Offiziell Serie A

Milan verlängert mit Maignan

von Lukas Weinstock - Quelle: acmilan.com
Mike Maignan stellt die Mauer beim Freistoß @Maxppp

Obwohl es zwischenzeitlich nicht danach aussah, ist dem AC Mailand doch die Verlängerung mit Mike Maignan gelungen. Die Rossoneri teilen mit, dass der 30-jährige Keeper seinen ursprünglich im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2031 ausgedehnt hat.

AC Milan
𝑈𝑛 𝑎𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟 𝑚𝑎𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒: Mike is here to stay 🦅
In den vergangenen Transferperioden stand mehrmals ein Abschied im Raum, zu dem es aber letztendlich doch nie kam. Unter anderem mit dem FC Chelsea, Juventus Turin und dem FC Bayern wurde Maignan in Verbindung gebracht, schwört nun aber doch Milan die Treue.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
