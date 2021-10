Milan bindet Saelemaekers

Der AC Mailand setzt weiterhin auf Alexis Saelemaekers. Wie die Lombarden am Freitagabend mitteilten, hat der 22-jährige Rechtsaußen seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Bislang lief der Belgier 64 Mal für Milan auf und sammelte 14 Scorerpunkte.

Saelemaekers war im Januar 2020 zunächst auf Leihbasis vom RSC Anderlecht gekommen und wurde später festverpflichtet. Insgesamt ließ sich Milan den Transfer sieben Millionen Euro kosten.

