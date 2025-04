Bremen: Bittencourt vor Abgang?

Leonardo Bittencourt könnte Werder Bremen im kommenden Sommer verlassen. Gegenüber der ‚DeichStube‘ sagt Werders Sportdirektor Peter Niemeyer: „Da er einen Vertrag über den Sommer hinaus besitzt, gibt es derzeit auch keinen akuten Gesprächsbedarf. Nach der Saison werden wir uns mit ihm zusammensetzen und besprechen, wie seine Rolle im kommenden Jahr aussehen kann.“ Der Mittelfeldspieler war im Sommer 2020 für sieben Millionen Euro von der TSG Hoffenheim an die Weser gewechselt und besitzt dort noch einen Vertrag bis Sommer 2026.

Dass Bittencourt mit seiner aktuellen Rolle im Team nicht zufrieden ist, betonte der Rechtsfuß vor wenigen Wochen in einem Interview mit der ‚DeichStube‘. „Wenn man in seiner Karriere immer Stammspieler war, dann ist es natürlich schwierig, in diese Phase zu rutschen. Ich will und werde das auch nicht akzeptieren – weil ich Fußballer bin und spielen will.“ In der laufenden Spielzeit kommt der 31-Jährige wettbewerbsübergreifend auf 26 Pflichtspiele, stand davon aber nur zehnmal in der Startformation.