Spanien im Gavi-Schock | Mbappé auf den Spuren Spartas

Spaniens teurer Sieg

Mit einem 3:1 am gestrigen Sonntagabend über Georgien sicherte sich die spanische Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation den ersten Platz der Gruppe A. „Ein teurer Sieg“, bilanziert nun die ‚as‘. Denn Supertalent Gavi vom FC Barcelona verletzte sich schwer am Knie. Die düstere Prognose: Kreuzbandriss und mögliches EM-Aus.

Das Drama um den 19-jährigen Mittelfeldspieler dominiert die spanischen Schlagzeilen. „Ein sehr teures Ticket für die Europameisterschaft“, titelt mit der ‚Marca‘ die größte Sportzeitung des Landes. Die ‚Mundo Deportivo‘ wählt eine pragmatischere Schlagzeile: „Gavi, KO.“ Auch die ‚Sport‘ zeigt sich wortkarg. „Kaputt“, schreibt die in Barcelona ansässige Zeitung unter einem Bild von Gavi.

Das ist Sparta?!

Kinozuschauer staunten im Jahr 2006 nicht schlecht, als Gerard Butler zusammen mit 299 halbnackten Männern eine enge Felsschlucht gegen einen übermächtigen Feind verteidigte. ‚300‘ heißt der Film, der mit einiger künstlerischer Freiheit das Leben des Spartaner-Königs Leonidas darstellt. Rund 17 Jahre später hat sich die ‚L’Équipe‘ offenbar an das Werk erinnert.

„300“, prangt es auf dem Titelblatt von Frankreichs größter Sportzeitung, das stilistisch den damaligen Filmplakaten nachempfunden ist, Blutspritzer inklusive. Anstelle von eingeölten Spartiaten in Leder-Unterhosen geht es diesmal aber um Kylian Mbappé. Der Stürmerstar schnürte am Samstag beim 14:0 (!) gegen Gibraltar einen Dreierpack und knackte damit die 300-Tore-Marke in seiner Karriere – im Alter von 24 Jahren und 333 Tagen und damit schneller als Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Die ‚L’Équipe‘ resümiert, Mbappé ist „schneller als das Licht“.