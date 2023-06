Bundesliga-Transfer perfekt: Kaufmann entscheidet sich für Union

Mikkel Kaufmann (22) wird künftig für Union Berlin auf Torejagd gehen. Der Bundesligist verkündet die Verpflichtung des Stürmers vom FC Kopenhagen, der in der vergangenen Saison leihweise für den Karlsruher SC in der zweiten Liga auf dem Platz stand. Zur Vertragslänge macht der Klub keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Kopenhagen stand Kaufmann nur noch bis 2024 unter Vertrag. Der dänische Hauptstadt-Klub musste also verkaufen, um noch eine Ablöse zu kassieren. Medienberichten zufolge wird etwas mehr als eine Million Euro fällig, die dänische Zeitung ‚B.T.‘ nennt rund 2,7 Millionen Euro.

Lese-Tipp

Skarke: Bundesliga statt Schalke?

Union setzt sich mit der Verpflichtung gegen mehrere Bundesliga-Konkurrenten durch. Insgesamt fünf Erstligisten sollen an Kaufmann interessiert gewesen sein, unter ihnen der VfB Stuttgart und Werder Bremen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Starke Rückrunde

Kaufmann sagt: „Der Wechsel zu Union ist ein Riesenschritt in meiner Karriere und ich bin sehr glücklich, dass ich ihn gehen kann. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen wurde deutlich, dass ich hier als junger Spieler die Chance habe, mich weiterzuentwickeln. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und werde alles tun, um mein Potenzial abzurufen und mich in den Dienst der Mannschaft zu stellen.“

Kaufmann zählte in der abgelaufenen Saison in Karlsruhe zu den wichtigsten Spielern. Vor allem in der Rückrunde trumpfte der 1,90 Meter große Angreifer auf. Nach der WM-Pause traf er achtmal und bereitete sechs Treffer vor. Nun verstärkt er die Offensive von Union.

Unter der Anzeige geht's weiter

Manager Oliver Ruhnert erklärt: „Mit Mikkel bekommen wir einen flexibel einsetzbaren Stürmer, der sowohl im Sturmzentrum als auch neben einer Keilspitze agieren kann. Seine Entwicklung in den letzten Monaten zeigt steil nach oben, seine Torgefährlichkeit wird er auch bei uns zeigen. Darum sind wir sehr zufrieden, dass er sich neben vielen anderen Optionen für uns entschieden hat.“