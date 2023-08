Everton vor Chermiti-Transfer

Der FC Everton kann bald einen neuen Offensivspieler an der Merseyside begrüßen. Wie Fabrizio Romano berichtet, befindet sich Youssef Chermiti auf dem Weg nach Liverpool, um seinen Transfer zu den Toffees abzuschließen. Zeitnah wird der 19-jährige Mittelstürmer von Sporting Lissabon zum Medizincheck bei Everton erwartet.

Noch sind nicht alle nötigen Dokumente für den Transfer unterzeichnet, jedoch sind zwischen den beteiligten Parteien sämtliche Details geklärt. Everton und Sporting haben sich auf eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro Bonuszahlungen verständigt. Chermiti wird in England einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. Das portugiesische Sturmtalent schaffte in der abgelaufenen Saison den Sprung zu den Profis und erzielte in 16 Ligapartien drei Tore und legte zwei weitere Treffer direkt auf.