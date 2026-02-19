Wird Brown der teuerste Linksverteidiger der Welt?

Unter dem neuen Trainer Albert Riera erlebt Nathaniel Brown wieder einen kleinen Aufschwung. Bei beiden Spielen mit dem Mallorquiner an der Seitenlinie trug sich der Linksverteidiger in die Torschützenliste ein. Riera lässt Brown deutlich öfter ins Zentrum einrücken und ihn so vermehrt an der Ballzirkulation teilnehmen.

Die guten Leistungen sind auch den zahlreichen Interessenten nicht verborgen geblieben. Ein Verbleib bei Eintracht Frankfurt über den Sommer hinaus ist äußerst unwahrscheinlich, laut der ‚Bild‘ haben sich die Adlerträger auf ein Preisschild von rund 65 Millionen Euro festgelegt. Sportvorstand Markus Krösche würde Brown gerne zum teuersten Linksverteidiger der Welt machen. Noch liegt der Rekord bei Marc Cucurella, der 2022 für 65,3 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea wechselte.

Im Wochentakt sitzen Scouts und Verantwortliche interessierter Vereine bei Eintracht-Spielen auf der Tribüne. Besonders zwei Klubs sehen in Brown das ideale Puzzleteil. Dem Boulevardblatt zufolge holen sich insbesondere der FC Barcelona sowie Manchester City regelmäßig Informationen über den 22-Jährigen ein. Zu beiden Klubs würde Brown aufgrund deren Ballbesitzfußball und der eigenen Stärken in der Offensive perfekt passen.

Sogar Real mischt mit

Doch auch der FC Arsenal, der FC Liverpool und Real Madrid jagen den Ex-Nürnberger. Eine Tendenz lasse sich noch nicht ableiten. Brown selbst, der gerne auf den WM-Zug aufspringen würde, hat die Qual der Wahl.