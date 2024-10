ManUnited: Einigung mit neuem Trainer?

Auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer macht Manchester United offenbar große Fortschritte. Die deutsche Ausgabe von ‚Sky‘ berichtet jedenfalls, dass der englische Rekordmeister bereits grundlegende Vertragsdetails mit Rúben Amorim geklärt hat. Nur noch wenige Meter seien bis zu einer vollständigen Einigung mit dem portugiesischen Coach, der auch bei Manchester City gehandelt wird, zu gehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell sollen zudem Verhandlungen mit Sporting Lissabon laufen. Dort steht Amorim noch bis 2026 unter Vertrag. Per Ausstiegsklausel kann der 39-jährige Erfolgscoach sofort wechseln. Verschiedene Quellen gehen von zehn bis 20 Millionen Euro Ablöse aus. In Manchester würde Amorim auf Erik ten Hag folgen, von dem sich die Red Devils am gestrigen Montag trennten. Interimsweise übernimmt der bisherige Co-Trainer und Vereinslegende Ruud van Nistelrooy das Team.