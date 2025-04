Schalke liegt Murkin-Angebot vor

Die Wege von Derry Murkin und dem FC Schalke 04 könnten sich im Sommer trennen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der FC Utrecht aus der Eredivisie ein offizielles Angebot für den Linksverteidiger eingereicht. Über die Höhe der Offerte ist derweil noch nichts bekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Knappen ist Murkin gesetzt, in der laufenden Spielzeit kommt er auf 27 Einsätze in der 2. Bundesliga. Da Schalke aber auf Einnahmen angewiesen ist, könnte der 25-Jährige im Sommer abgegeben werden. Sein Vertrag in Gelsenkirchen läuft noch bis 2026.