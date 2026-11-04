Frank Baumann hat Cheftrainer Miron Muslic eine längerfristige Jobgarantie ausgesprochen. „Um es ganz klar zu sagen: Es wird in den kommenden Wochen und Monaten keine Diskussionen über Miron geben. Wir haben Überzeugung und Vertrauen, dass wir uns gemeinsam steigern werden“, betont der Sportvorstand des FC Schalke 04 im Gespräch mit der ‚Sport Bild‘.

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Insbesondere in der Offensive präsentiert sich der Bundesliga-Vorletzte derzeit erschreckend schwach. Baumann stellt Verstärkungen für den Januar in Aussicht: „Das Vertrauen in unseren Kader ist groß. Wenn wir im Winter aber überzeugt sind, dass ein Spieler uns weiterhelfen kann und zu finanzieren ist, werden wir wie in jeder zurückliegenden Transferphase eine Lösung finden.“