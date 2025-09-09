Tedesco heuert bei Fener an
Domenico Tedesco hat einen neuen Verein gefunden. In der Türkei tritt er das Erbe von José Mourinho an.
Im Januar wurde Domenico Tedesco von seinen Aufgaben als belgischer Nationaltrainer entbunden. Ebenso wie bei zwei seiner vorherigen Stationen RB Leipzig und FC Schalke 04 ließ er bei den Red Devils biederen Fußball spielen. Auch bei seinem neuen Verein zählen in erster Linie die Ergebnisse.
Nach knapp acht Monaten ohne Trainerjob geht es für Tedesco bei Fenerbahce weiter. Der 39-jährige Italiener unterschreibt am Bosporus einen Vertrag bis 2027. Tedesco folgt auf Trainerlegende José Mourinho, der erst kürzlich seinen Hut nehmen musste.
Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir.
2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır.
Yeni teknik ekibimizin imza törenine ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacaktır.
Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü
In Istanbul soll Tedesco Fener den ersten Meistertitel seit 2014 bescheren. In den vergangenen Jahren musste man den Stadtrivalen Besiktas und insbesondere Galatasaray den Vortritt lassen.
