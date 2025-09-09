Tedesco heuert bei Fener an

Im Januar wurde Domenico Tedesco von seinen Aufgaben als belgischer Nationaltrainer entbunden. Ebenso wie bei zwei seiner vorherigen Stationen RB Leipzig und FC Schalke 04 ließ er bei den Red Devils biederen Fußball spielen. Auch bei seinem neuen Verein zählen in erster Linie die Ergebnisse.

Nach knapp acht Monaten ohne Trainerjob geht es für Tedesco bei Fenerbahce weiter. Der 39-jährige Italiener unterschreibt am Bosporus einen Vertrag bis 2027. Tedesco folgt auf Trainerlegende José Mourinho, der erst kürzlich seinen Hut nehmen musste.

In Istanbul soll Tedesco Fener den ersten Meistertitel seit 2014 bescheren. In den vergangenen Jahren musste man den Stadtrivalen Besiktas und insbesondere Galatasaray den Vortritt lassen.