40 Millionen: Warmer Geldregen für BVB & Bayern

Borussia Dortmund und dem FC Bayern winken im Sommer jeweils fixe 40 Millionen Euro. So viel erhalten die europäischen Teams nach Informationen des ‚kicker‘ als Antrittsprämie bei der Klub-WM. Nichteuropäische Teams sollen angeblich weniger bekommen, final beschlossen sei dies allerdings noch nicht.

In den USA treffen in diesem Jahr erstmals nicht nur sieben, sondern 32 Teams aufeinander. Sollten es Dortmund oder Bayern bis in das Finale schaffen, würde dem ‚kicker‘ zufolge eine dreistellige Millionensumme ausgeschüttet.