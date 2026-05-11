Werder tütet Chuki-Transfer ein

Der SV Werder steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Chuki. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, wird der offensive Mittelfeldspieler am heutigen Montag den Medizincheck absolvieren. Im Anschluss soll Chuki einen Vertrag bis 2030 unterschreiben.

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Der 22-Jährige kommt ablösefrei vom spanischen Zweitligisten Real Valladolid nach Bremen. Im Rennen um Chuki setzt sich Werder unter anderem gegen den VfB Stuttgart, RB Leipzig, Como 1907 und Juventus Turin durch.

Ausschlaggebend für den Karriereschritt an die Weser dürfte wohl vor allem die Aussicht auf Spielpraxis gewesen sein. Zudem, so die ‚DeichStube‘, war Chuki „sehr angetan“ von den Gesprächen mit den Bremer Kaderplanern rund um Clemens Fritz.

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Dem Onlineportal zufolge ist Linksverteidiger Michal Karbownik (25/Hertha BSC) derweil kein Thema mehr beim SVW. Die ‚Berliner Zeitung‘ hatte zuvor von einem bevorstehenden Transfer zu Werder berichtet.