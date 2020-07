Mainz: Maxim heiß begehrt

Alexandru Maxim, derzeit noch von Mainz 05 an den türkischen Erstligisten Gaziantep FK verliehen, könnte es auch in der kommenden Saison in die Türkei verschlagen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat der 30-Jährige bei gleich mehreren Klubs aus der Süper Lig Interesse geweckt. Problematisch seien allerdings Maxims Gehalt und die Ablöse. Die interessierten Vereine sind nicht bereit, eine Ablöse und das komplette Gehalt, das dem offensiven Mittelfeldspieler in Mainz zustünde, zu zahlen.

Maxim, der in der abgelaufenen Saison für Gaziantep in 15 Spielen sieben Tore und zwei Torvorlagen beisteuerte, steht ab Anfang August wieder in Mainz auf der Matte. Dort besitzt der Offensivspieler noch einen bis 2021 laufenden Vertrag. Bei den Rheinhessen werden seine Dienste jedoch nicht mehr benötigt.