United: Rangnick-Deal durch

Ralf Rangnicks Engagement bei Manchester United stehen nur noch die obligatorischen Vertragsunterschriften im Weg. Laut ‚Sport1‘ sollen diese zu Beginn der nächsten Woche, voraussichtlich am Montag, erfolgen. Mit Lokomotiv Moskau, wo Rangnick als Geschäftsführer Sport und Kommunikation tätig war, habe sich der englische Rekordmeister mittlerweile auf einen Transfer verständigt.

Der 63-Jährige soll am Donnerstag (21:15 Uhr) gegen den FC Arsenal an der Seitenlinie stehen und United zunächst bis Saisonende als Interimstrainer betreuen, im Anschluss winkt eine Rolle in beratender Funktion. Als Favorit auf den Cheftrainer-Posten gilt für die neue Saison Mauricio Pochettino (Paris St. Germain).