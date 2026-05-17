Menü Suche
Kommentar 7
Offiziell Bundesliga

Missverständnis beendet: Eintracht feuert Riera

Albert Rieras Zeit bei Eintracht Frankurt ist schon wieder vorbei. Zwischen dem Spanier und dem Bundesligisten passte es nie.

von Lukas Hörster - Quelle: eintracht.de
1 min.
Markus Krösche (l.) zeigt Albert Riera die Gegebenheiten vor Ort @Maxppp

Eintracht Frankfurt zieht die Reißleine: Nach nur 14 Spielen im Amt muss Trainer Albert Riera schon wieder die Koffer packen. Das teilte der Bundesligist am späten Sonntagabend mit.

Unter der Anzeige geht's weiter
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt und Cheftrainer Albert Riera sowie die Co-Trainer Pablo Remon Arteta und Lorenzo Dolcetti haben sich einvernehmlich mit sofortiger Wirkung auf eine Beendigung der Zusammenarbeit verständigt.

Wir wünschen allen dreien für ihre private wie berufliche Zukunft alles Gute! 🙏

ℹ️ Zur Meldung:

#SGE
Bei X ansehen

Die Hessen schlitterten zuletzt nicht nur in eine Ergebniskrise – auch gab es reichlich Unruhe rund um die Mannschaft. Nicht zuletzt, da Rieras ruppige Art bei Spielern, Fans und Medien nicht immer gut ankam.

Enttäuschende Saison

„Albert Riera hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und sich mit großem Fleiß und hohem Engagement in den Dienst von Eintracht Frankfurt gestellt. Albert und sein Team haben uns durch ihre akribische Arbeit zudem wertvolle Impulse gegeben, wofür wir uns ausdrücklich bedanken möchten. Gleichzeitig sind wir nach einer offenen und ehrlichen Analyse der sportlichen Entwicklung zu dem Schluss gekommen, dass wir zur kommenden Saison einen anderen Weg einschlagen möchten“, so Sportvorstand Markus Krösche.

Unter der Anzeige geht's weiter

Riera hatte Anfang Februar am Main übernommen und stabilisierte auf Anhieb die löchrige Defensive. Das ging jedoch zulasten der Offensive. Nach dem 2:2 gegen den VfB Stuttgart am letzten Bundesligaspieltag beendet die SGE die Saison auf einem enttäuschenden achten Rang.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (7)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Albert Riera Ortega

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Albert Riera Ortega Albert Riera Ortega
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert