Missverständnis beendet: Eintracht feuert Riera

Eintracht Frankfurt zieht die Reißleine: Nach nur 14 Spielen im Amt muss Trainer Albert Riera schon wieder die Koffer packen. Das teilte der Bundesligist am späten Sonntagabend mit.

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Die Hessen schlitterten zuletzt nicht nur in eine Ergebniskrise – auch gab es reichlich Unruhe rund um die Mannschaft. Nicht zuletzt, da Rieras ruppige Art bei Spielern, Fans und Medien nicht immer gut ankam.

Enttäuschende Saison

„Albert Riera hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und sich mit großem Fleiß und hohem Engagement in den Dienst von Eintracht Frankfurt gestellt. Albert und sein Team haben uns durch ihre akribische Arbeit zudem wertvolle Impulse gegeben, wofür wir uns ausdrücklich bedanken möchten. Gleichzeitig sind wir nach einer offenen und ehrlichen Analyse der sportlichen Entwicklung zu dem Schluss gekommen, dass wir zur kommenden Saison einen anderen Weg einschlagen möchten“, so Sportvorstand Markus Krösche.

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Riera hatte Anfang Februar am Main übernommen und stabilisierte auf Anhieb die löchrige Defensive. Das ging jedoch zulasten der Offensive. Nach dem 2:2 gegen den VfB Stuttgart am letzten Bundesligaspieltag beendet die SGE die Saison auf einem enttäuschenden achten Rang.