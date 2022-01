Gladbach verleiht Müsel nach Belgien

Borussia Mönchengladbach gibt Torben Müsel bis zum Ende der Saison ab. Der 22-Jährige schließt sich auf Leihbasis dem belgischen Erstligisten KAS Eupen an. Außerdem wurde der ursprünglich im Sommer auslaufende Vertrag des Offensivspielers am Niederrhein bis 2024 verlängert. Müsel kam in dieser Spielzeit hauptsächlich in der U23 der Fohlen zum Zug, verbucht aber auch einen Kurzeinsatz in der Bundesliga.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Torben hat nach langwierigen Verletzungen in dieser Saison eine richtig gute Entwicklung genommen und benötigt nun Spielpraxis auf hohem Niveau. Die soll er in den nächsten Monaten in der belgischen Jupiler League bekommen. Wir wünschen ihm viel Erfolg in Eupen“, sagt Borussias Sportdirektor Max Eberl.