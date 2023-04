Juve: Rabiot spricht über Verbleib

Adrien Rabiot kann sich offenbar vorstellen, doch noch bei Juventus Turin zu verlängern. Gegenüber ‚DAZN‘ sagt der Mittelfeldspieler über seine Zukunft bei der Alten Dame: „Ob ich bleibe? Das weiß ich noch nicht, das müssen wir mit dem Verein besprechen.“ Lange stand beim Franzosen ein Abschied im Raum. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft zum Sommer aus. In der Vergangenheit flirtete Rabiot immer wieder mit einem Wechsel in die Premier League.

Mittlerweile hören sich die Zwischentöne bei Rabiot deutlich positiver an: „Es ist meine beste Saison, ich habe mich sehr weiterentwickelt, vor allem in den letzten zwei Jahren mit dem Trainer. Ich bin zufrieden mit meiner Saison und versuche immer, 100 Prozent zu geben und meinen Mitspielern zu helfen.“ Der Linksfuß hat sich in der aktuellen Saison mit zehn Treffern zum Torjäger gemausert. In 35 Pflichtspielen kam der Mittelfeldspieler bislang zum Einsatz. Juve ist dem Vernehmen nach bereit, zehn Millionen Euro Jahresgehalt für eine Vertragsverlängerung lockerzumachen.

