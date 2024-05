Serdar verlässt Hertha endgültig

Suat Serdar lässt das Kapitel Hertha BSC endgültig hinter sich. Hellas Verona zieht die Kaufoption über kolportierte vier bis fünf Millionen Euro für den Mittelfeldspieler, der im vergangenen Sommer auf Leihbasis aus Berlin gekommen war und sich zum absoluten Stammspieler entwickelt hat. Bei Hellas unterschreibt Serdar einen bis 2028 datierten Vertrag.

Mit den Norditalienern schaffte Serdar im Saisonendspurt den Klassenerhalt. Platz 13 in der Serie A steht am Ende zu Buche. Serdar selbst steuerte in 25 Partien zwei Vorlagen bei, war aber vor allem in der Mittelfeld-Zentrale einer der wichtigen Stabilisatoren.