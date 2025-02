Die BVB-Aufstellung gegen Sporting

Mit einem komfortablen 3:0-Hinspielsieg geht Borussia Dortmund am frühen Mittwochabend in die Partie gegen Sporting. Um die ersatzgeschwächten Portugiesen aus dem Weg zu räumen, baut Trainer Niko Kovac vorwiegend auf die Spieler, denen er auch in den Spielen seit seiner Anstellung das Vertrauen ausgesprochen hat.

Und das, obwohl der BVB am vergangenen Samstag in der Bundesliga noch mit 0:2 gegen den VfL Bochum baden ging. Niklas Süle muss für Julian Ryerson auf die Bank.

Die BVB-Aufstellung