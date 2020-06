VfB führt Gespräche mit Anton

Der Aufstieg ist so gut wie perfekt. Entsprechend können Sportdirektor Sven Mislintat und Sportvorstand Thomas Hitzlsperger die Planungen für die Rückkehr in die Bundesliga nun auf den Weg bringen. Der Name Waldemar Anton spielt in den Gedanken des VfB Stuttgart offenbar eine zentrale Rolle.

Nach Informationen der ‚Stuttgarter Nachrichten‘ sind bereits Gespräche über einen Wechsel des 23-Jährigen an den Neckar im Gange. Anton besitzt bei Hannover 96 noch einen Kontrakt bis 2021. Den Niedersachsen bietet sich in diesem Sommer also letztmalig die Gelegenheit, eine angemessene Ablöse zu kassieren.

96 droht herber Verlust

Fünf bis sechs Millionen erhofft man sich in Hannover vom Verkauf des Eigengewächses. Für 96 wäre es sportlich aber ein herber Verlust. Anton stand in der aktuellen Zweitliga-Saison 29 Mal in der Startelf, er kam sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld zum Einsatz.

In Stuttgart wäre der 1,89 Meter große Defensivspieler wohl eher für die zentrale Abwehr eingeplant. Dort könnte er den Platz von Nathaniel Phillips einnehmen. Der Leihvertrag des 23-jährigen Engländers vom FC Liverpool läuft aus. Phillips konnte sich nicht nachhaltig für eine dauerhafte Anstellung empfehlen.