Als Nummer eins: Tottenham schnappt sich Torwart-Juwel

Tottenham Hotspur rüstet auf der Torhüter-Position nach. Antonín Kinsky von Slavia Prag steht laut dem tschechischen Portal ‚infotbal.cz‘ vor dem Wechsel zu den Spurs und soll sich mit dem Klub einig sein. Englische Medien bestätigen diese Meldung. Kinsky ist bereits in London, wo er sich demnächst den sportärztlichen Untersuchungen unterziehen wird. Damit schließt Tottenham die Baustelle im Tor, nachdem sich Torhüter Vicario (28) vor Wochen einen Knöchelbruch zuzog.

Kinsky soll Ersatz-Torhüter Fraser Forster (36) zeitnah aus dem Kasten verdrängen. Der Anspruch auf den Stammplatz ist definitiv begründet, denn der 21-jährige Kinsky zählt zu den größten Torhüter-Talenten in Europa. 15 Millionen Euro plus Boni sollen fließen.

Dauerbrenner beim Europa League-Teilnehmer

Im Oktober wurde Kinsky erstmals für die Nations League-Partien der tschechischen Nationalmannschaft nominiert, kam in den Partien der Gruppe B jedoch noch nicht zum Einsatz. Für Slavia verpasste Kinsky bis dato keine einzige Spielminute. Auch bei den Niederlagen in der Champions League Qualifikation und den anschließenden Europa League-Spielen lief der junge Tscheche immer über die volle Distanz auf.

In zwölf der 19 Ligaspiele blieb der 1,90 Meter große Keeper ohne Gegentreffer. In den Europa League-Partien hielt er die Ergebnisse mit seinen Paraden eng, sein Team damit oft im Spiel. Seine Fähigkeiten sollen künftig auch den aktuellen Premier League-Elften wieder in die Erfolgsspur führen.