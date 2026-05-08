Hertha: Klarheit bei Hrgota

Angreifer Branimir Hrgota (33) wird im Sommer nicht zu Hertha BSC wechseln. „Wir haben persönlich sehr guten Kontakt. Aber das kann ich verneinen. Wir beschäftigen uns nicht mit Branimir für die neue Saison“, bekräftigt Hertha-Coach Stefan Leitl gegenüber ‚Sky‘. Zuletzt hatte ‚RevierSport‘ berichtet, dass Hrgota kurz vor einem Wechsel zu den Berlinern steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu einer Wiedervereinigung mit Leitl, zu dem er seit seiner gemeinsamen Zeit bei der SpVgg Greuther Fürth ein enges Verhältnis pflegt, wird es somit nicht kommen. Hrgotas ablösefreier Abschied vom Kleeblatt steht bereits fest. Laut der ‚Bild‘ tendiert der ehemalige schwedische Nationalspieler derzeit zu einem Transfer nach Kroatien, dem Heimatland seiner Eltern. Derweil hat Hertha den Ex-Bremer Marvin Ducksch (32/Birmingham City) als potenzielle Verstärkung für den Sturm ins Auge gefasst.