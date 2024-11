Denkey-Abgang fix: Mehr Spielzeit für Brunner?

Der FC Cincinatti hat Kevin Denkey von Cercle Brügge verpflichtet. Wie der MLS-Klub bekanntgibt, wechselt der 23-Jährige Anfang 2025 in die nordamerikanische Großstadt. Die Ablöse liegt laut Medienberichten bei rund 16 Millionen Euro, was der Rekordtransfer für einen MLS-Verein wäre. Der Stürmer unterschreibt einen Vertrag bis 2028 mit einer Option auf ein weiteres Jahr.

In Brügge hinterlässt der Abgang von Denkey eine große Lücke, in 147 Spielen konnte er 62 Tore und 20 Vorlagen für den Verein beisteuern. Der Transfer könnte derweil eine Chance für Paris Brunner (18) darstellen, um endlich mehr Spielzeit zu erhalten. Bislang kommt der deutsche U17-Weltmeister in Brügge noch nicht in Tritt.