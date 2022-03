Bale: Kurzzeit-Vertrag auf der Insel?

Gareth Bale könnte für einen Kurzzeit-Vertrag zurück auf die britische Insel wechseln. Wie der ‚London Evening Standard‘ berichtet, würde sich der Waliser nach seinem Vertragsende bei Real Madrid ab Sommer bis nach der WM in Katar einem Klub anschließen. Im Anschluss an die Weltmeisterschaft möchte der 32-Jährige dann endgültig die Schuhe an den Nagel hängen.

Voraussetzung dafür ist aber, dass sich die Waliser für das Wüsten-Turnier qualifizieren. Aufgrund des russischen Angriffskrieges wurde das Playoff-Spiel zwischen Schottland und der Ukraine in den Juni verlegt. Der Sieger kämpft dann gegen die Briten um das letzte Ticket für Katar. Sollte es Wales schaffen, könnte Bale für eine halbes Jahr zu Cardiff City oder zu Tottenham Hotspur zurückkehren.