Bournemouth bindet Leistungsträger

von Daniel del Federico - Quelle: afcb.co.uk
Der AFC Bournemouth hat Leihspieler Álex Jiménez fest verpflichtet. Wie die Cherries offiziell verkünden, hat der 20-Jährige die nötige Anzahl an Einsätzen erreicht, um die im Leihvertrag vereinbarte Kaufpflicht auszulösen. Der Spanier unterschreibt an der Südküste Englands einen Vertrag bis 2031.

Jiménez war im vergangenen Sommer per Leihe vom AC Mailand auf die Insel gewechselt und entwickelte sich prompt zum Stammspieler. In der laufenden Saison stand der Außenverteidiger bereits in 18 Premier League-Partien in der Startelf. Für die Dienste des Rechtsfußes überweist Bournemouth nun 18,5 Millionen Euro nach Italien. Präsident Tiago Pinto zeigt sich begeistert: „Er hat eine beeindruckende Karriere hinter sich und begann seine Entwicklung sowohl bei Real Madrid als auch beim AC Mailand. Wir freuen uns sehr, ihn als Teil unseres Projekts zu haben, das im letzten Sommer begann und nun, nachdem die Verpflichtung ausgelöst wurde, fortgesetzt wird.“

