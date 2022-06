PSG steigt ins Rennen um Diaby ein

Paris St. Germain befasst sich offenbar mit einer möglichen Rückholaktion von Moussa Diaby. Laut ‚Sky‘ zählt PSG zu den zahlreichen Interessenten für den 22-jährigen Flügelstürmer. Bayer Leverkusen, heißt es weiter, könnte bei einem Angebot zwischen 60 und 70 Millionen Euro ins Grübeln kommen.

Diaby, im Sommer 2019 für 15 Millionen Euro von PSG verpflichtet, steht bei der Werkself noch bis 2025 unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Sportdirektor Simon Rolfes wiederholte zuletzt, man wolle mit Diaby in die nächste Saison gehen.

„Man weiß ja nie“

Der Linksfuß selbst sagte vor wenigen Wochen: „Paris ist mein Ausbildungsverein, der mir alles beigebracht hat. Ich schließe eine Rückkehr nicht aus, man weiß ja nie, was im Fußball alles passieren kann. Wenn PSG mich eines Tages anrufen sollte, werde ich darüber nachdenken.“

Interesse am achtfachten französischen Nationalspieler zeigt vor allem auch Newcastle United. Gehandelt wurden in den vergangenen Monaten zudem Manchester United, der FC Arsenal und die AS Rom.