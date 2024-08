Nach Verlängerung: Bayern verleiht Jonathans

David Jonathans wird seine Karriere mittelfristig beim FC Bayern fortsetzen, zunächst aber per Leihe in die Niederlande wechseln. Der 20-jährige Luxemburger hat seinen Vertrag in München bis 2026 verlängert und sich für eine Saison dem FC Den Bosch angeschlossen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim Zweitligisten soll der zentrale Mittelfeldspieler den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Jonathans ist bereits zweimaliger Nationalspieler, kam in München bislang aber nur für das Regionalliga-Team zum Einsatz. Seit 2020 durchläuft er die Jugendabteilungen des Rekordmeisters.