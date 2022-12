Berater bestätigt: Bayern will Nübel zurück – zwei Fragen offen

Der FC Bayern will Keeper Alexander Nübel sofort zurück nach München holen. Dort soll er den schwer verletzten Manuel Neuer ersetzen. Was sich zuletzt abgezeichnet hatte, bestätigt Berater Stefan Backs gegenüber ‚Sky‘: „Ja, die Bayern wollen Alexander zurückholen und haben mich darüber informiert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwei Fragen bleiben jedoch offen. Erstens: Wie hoch wird die Ablöse ausfallen? Denn noch ist Nübel bis Sommer 2023 an die AS Monaco verliehen. Der Ligue 1-Klub hat eigentlich kein Interesse daran, seinen Stammtorwart mitten in der Saison zu verlieren und braucht erstmal Ersatz. „Es liegt jetzt vor allem an den Vereinen, eine Einigung zu finden“, sagt Backs dazu. ‚Sky‘ bringt eine siebenstellige Summe ins Spiel.

Lese-Tipp

Trotz Verletzung: Bayern muss Neuer weiterbezahlen

Und zweitens: Wie geht es für Nübel weiter, wenn Neuer im Sommer zurück ins Tor drängt? „Für Alexander ist es wichtig zu wissen, was seine Perspektive ist“, unterstreicht Backs. Während der Saison 2020/21 kam er heute 26-Jährige hinter Neuer nur zu vier Einsätzen und ließ sich anschließend ins Fürstentum verleihen. Dort sammelte er seither fleißig Spielpraxis.