„Aus fünf mach sechs“ bei Real | Magischer Mahrez trifft zum Sieg

„Mission Sextuple“

Real Madrid hat in den kommenden Monaten ein ganzes Stück Arbeit vor sich. Das weiße Ballett könnte nämlich ganze sechs Titel gewinnen. Allerdings haben sie dafür nur fünf Monate Zeit. Die ‚as‘ zeigt auf ihrer Titelseite eine Fotomontage der Real-Stars mit den großen Pokalen in den Händen. Keine Mannschaft hat jemals alle sechs Titel in einer Saison gewonnen, schreibt das Sportblatt dazu. Denn sowohl dem FC Barcelona (2015) als auch dem FC Bayern (2020) gelang das Kunststück nur über zwei Spielzeiten verteilt. Mit dem Europäischen Superpokal steht bereits die erste Trophäe im königlichen Schrank.

Pep wechselt den Sieg ein

In England kam es gestern zum großen Showdown zwischen dem FC Chelsea und Manchester City (0:1). Nach einer torlosen ersten Halbzeit legten beide Teams in Durchgang zwei ordentlich los. Schließlich war es der eingewechselte Mahrez, der nach einer Vorlage des ebenfalls eingewechselten Jack Grealish zum Sieg traf. Kein Wunder, dass Mahrez‘ Konterfei auf sämtlichen Titelseiten im Königreich zu finden ist. Auch im ‚Daily Star‘, der mit dem Wortspiel „Mahgisch“ titelt. Die ‚Daily Mail‘ stellt Peps glückliches Händchen in den Vordergrund, der mit seinen Einwechslungen goldrichtig lag.

Kopfschmerzen bei Benfica

Roger Schmidt hat es aktuell nicht leicht. Seine gestrige Wutrede über die Transfer-Versuche des FC Chelsea bezüglich Enzo Fernández sorgen heute in Portugal für Schlagzeilen. „Sie versuchen, den Spieler in den Wahnsinn zu treiben“, warf der deutsche Trainer den Blues vor. Die ‚O Jogo‘ titelt in großen Lettern „Kopfschmerzen“. Dazu bildet sie ein Foto ab, auf dem Schmidt sich an den Kopf fasst. Die ‚Record‘ schreibt: „Schmidt schießt gegen Chelsea… und gegen den Spieler.“