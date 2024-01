Afrika Cup: Salah kehrt nach Liverpool zurück

Der Afrika Cup ist für Mohamed Salah vorerst beendet. Wie der FC Liverpool mitteilt, ist der 31-jährige Flügelstürmer bereits auf dem Rückweg nach England und hat die ägyptische Nationalmannschaft beim Turnier in der Elfenbeinküste verlassen.

Am Donnerstag zog sich Salah beim 2:2-Remis gegen Ghana eine Muskelverletzung zu. Die Behandlung der Verletzung findet in Liverpool statt. Die Rede ist davon, dass Salah die nächsten beiden Spiele der Ägypter verpassen wird. Demnach scheint die Tür für eine Rückkehr in der K.o.-Phase noch einen Spalt weit offen.